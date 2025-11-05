快訊／普發現金開跑第一天 財政部長：已有20萬人登記成功

財經中心／李宜樺報導

「全民＋1 政府相挺」普發現金網站今早8點正式開放登記，首日限定尾號0、1登錄。財政部長莊翠雲表示系統經壓力測試，至上午10點已有20萬人成功登記。（圖／翻攝自財政部網站）

政府「全民＋1 政府相挺」普發現金網站今（5）日上午8點正式開放線上登記，首日採身分證尾號分流制度，限定尾數「0、1」的民眾優先預登。截至上午10時，已有20萬人成功登記，顯示民眾領錢意願相當踴躍。

首日開放20萬人登記 系統運作穩定未出包



官方網站（https://10000.gov.tw）自早上開放後，並未出現系統癱瘓或流量擠爆的狀況，整體運作順暢。根據財政部長莊翠雲在立法院財委會回應指出，本次系統經過完整壓力測試，頻寬擴充、備援系統完善，「有信心不會出包」。

登記分流5天 11月10日後不限尾號



此次普發現金1萬元採5日分流措施，11月5日為尾數0、1；6日開放2、3；7日開放4、5；8日開放6、7；9日開放8、9；11月10日後則不限尾號，任何民眾皆可登記。款項預計於11月11日晚間6時起，依各銀行作業流程陸續入帳。

手機電腦皆可操作 1988客服全程支援



財政部提醒，民眾可使用手機、平板或電腦登錄，備妥身分證號或居留證號、金融帳號與健保卡號，即可於官網「登記入帳」頁面完成申請。若操作上有疑問，可至官網「常見問題」專區查詢，或撥打免付費客服1988專線，服務時間為每日早上8點半至晚間6點半。

