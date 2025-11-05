快訊／普發現金預登4小時 47.5萬人搶頭香！財長親曝「已想好怎麼花」

財經中心／李宜樺報導

政府「全民＋1 政府相挺」普發現金網站今（5）日正式開放預登記，首日僅限身分證或居留證尾號「0、1」的民眾上網登記。據財政部統計，截至中午12時，已有47.5萬人成功搶頭香，系統運作穩定未出包。財政部長莊翠雲在立院接受質詢，私下接受記者採訪時透露，她本人選擇「直接入帳」方式，笑稱「心裡已經決定想好怎麼花了」。

首日湧入47.5萬人 系統穩定不塞車



普發現金1萬元今早8點起開放預登記，官方網站（https://10000.gov.tw）一開放即湧入大批民眾搶登記。根據莊翠雲在立院財委會的回應，至中午已突破47.5萬人登記，較上午10點時的20萬人快速成長。她強調，系統經過壓力測試與頻寬擴充，目前運作穩定。

廣告 廣告

分流登記5天 11月11日晚起入帳



財政部說明，普發現金採「5日分流」：11月5日尾號0、1；6日為2、3；7日為4、5；8日為6、7；9日為8、9；自11月10日後則不限尾號。款項將於11月11日晚間6時起，依各銀行作業流程陸續入帳。

財長親曝選「直接入帳」 已想好怎麼花



會議中場休息時，莊翠雲接受媒體訪問笑說，上次普發6000元，她選擇直接入帳，這次也一樣。「心裡已經決定好怎麼花了。」她強調，自己會親身體驗系統流程，也鼓勵民眾可依方便方式領取。

上次普發經驗借鏡 政府加強壓測防癱瘓



回顧112年普發現金6000元時，登記入帳人數高達935萬人，占比近四成；ATM領現約571萬人，占23%。立委賴士葆質詢，這次系統是否能承受流量？莊翠雲回應：「當然有，（網路）頻寬都加大了！」顯示政府已吸取上次經驗，積極防堵流量塞爆。

多元領取方式上路 民眾領錢熱度再起



此次普發現金共有五種領取方式：登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定族群直接入帳與偏鄉造冊發放。財政部提醒民眾，使用手機、平板或電腦皆可操作，並可撥打1988客服專線諮詢。

更多三立新聞網報導

大宇資訊真要轉半導體嗎？突發重訊要更名 董事長致員工內部信曝光

【普發現金】1網站誘騙輸入信用卡號 官方認證：是詐騙！勿點

【普發現金】開放預先登記 普發現金1萬五大管道與六類人領取資格曝

【普發現金】小孩怎麼領？一張圖看懂孩子領1萬 新生兒家長也快來筆記

