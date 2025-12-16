快訊／景氣回溫現曙光？減班休息人數大降 2035人陸續復工

生活中心／李宜樺報導

國內「減班休息」（俗稱無薪假）的勞工通報人數出現明顯下降！勞動部於今（16）日公布最新統計數據 ，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時的事業單位共計378家，實施人數為7,118人 。相較於二週前，也就是12月1日公布的456家、9,153人，本次家數減少了78家，實施人數更是大減2,035人，更有2,625名員工在減班休息屆期或提前終止後，已順利恢復原本工時，顯示國內景氣可能出現一線曙光 。

減班休息人數大降 2千多人重返正常工時

根據勞動部最新數據 ，儘管整體實施減班休息的人數仍有7千多人 ，但單次通報人數的銳減幅度相當驚人，一口氣少了2,035人 。勞動部強調，協商減少工時的主要目的，就是為了避免雇主直接資遣或解僱勞工，降低勞工失業風險。目前多數事業單位的實施人數都在50人以下，實施期間多數設定在3個月（含）以下 。

製造業淪重災區 台中人數高居全國之冠

從產業別分析，製造業仍是這波景氣衝擊下的「海嘯第一排」 。製造業實施減班休息的企業高達309家，影響人數多達6,677人，佔總實施人數的近九成 。其中，又以「金屬機電工業」最為慘重，實施家數有249家，影響5,014人 。批發及零售業（49家、329人）則是次要受影響的產業 。

若從地區別來看 ，減班休息的「重災區」集中在中台灣。台中市以107家企業、2,779人的實施人數高居全國之冠 ，人數佔總數的近四成。其次為台南市（57家、1,048人） ，顯示中部及南部地區的製造業聚落受景氣影響最深。新北市（55家、580人） 、桃園市（44家、565人） 、彰化縣（33家、642人） 等工業重鎮也名列前茅。

勞動部補助！八成員工享「七成薪資」

面對勞工生計困境，勞動部也緊急推出安定就業相關措施，確保每位受影響勞工都能申請津貼或補貼 。勞動部說明，在本次通報減班休息的勞工朋友中，有接近八成（77.7%，共5,531人）的員工適用「僱用安定措施」 。

這意味著，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外 ，還可以額外獲得勞動部發給的七成薪資差額補貼，大大支持了勞工的經濟生活 。此外，非適用僱用安定措施的勞工，也能利用減班的時間參加勞動部訓練課程，請領每小時190元的訓練津貼，最高每月可領17,210元 。勞動部也提醒，減班休息並非「無薪假」，按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於新臺幣28,590元 。

