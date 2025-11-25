快訊／暖心奇蹟！彩券盈餘狂飆23.28億 弱勢、老人社福支出有靠山

財經中心／師瑞德報導

114年10月公益彩券盈餘達23.28億元，其中11.64億元挹注地方社福、10.48億元補助國民年金、1.16億元撥入健保準備金。自第5屆開跑至今累積盈餘已達616.83億元，台彩強調，盈餘分配透明公開，民眾可上網查詢運用明細，實現全民投注、全民受益的公益循環。（圖／記者師瑞德攝影）

台灣彩券公司今（25）日表示，114年10月份公益彩券盈餘為新台幣23.28億元，第5屆公益彩券自113年1月至今，已累積為政府創造高達616.83億元的盈餘。這筆盈餘依規定用於支持多項社會保障政策，包括地方政府社會福利、國民年金及全民健康保險準備金等。

台彩指出，10月份單月盈餘中，依規定有50%（約11.64億元）將分配予各直轄市及縣市政府，用於辦理社會福利，惟實際撥付數仍需依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理；另有45%（約10.48億元）將用於補助國民年金，其餘5%（約1.16億元）則納入全民健保準備金，強化社會安全網。

公益彩券盈餘是政府重要的社福財源之一，第5屆自發行以來持續穩定挹注社會多元需求，尤其對於地方長照、老人及弱勢福利支出提供穩定財政支援。累積盈餘達616.83億元，也顯示民眾參與公益彩券的投入實質回饋社會，形成良性循環。

有關盈餘分配與使用明細，民眾可至台灣彩券公司公益專區：https://www.taiwanlottery.com/welfare/appropriation_report 查詢。

