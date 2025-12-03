快訊／暗指「高雄亂搞」？業者自送SGS未檢出 衛生局打臉：不是同一批

記者洪正達／高雄報導

全聯福利中心販賣的鯛魚排日前被高雄市衛生局驗出，含有「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，且確認產地來源在雲林縣，但出品的口湖漁類生產合作社表示，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」的原料留樣品送交第三方公正單位 SGS 進行複驗未檢出，對此，衛生局新聲明也曝光，指出全程皆「依法依程序嚴謹作業」，且業者自行送驗的水產品為「不同檢體」，盼釐清相關爭議。

高雄衛生局表示，採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」。本件台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與「不得檢出」之規定不符，要求業者依法進行下架回收，落實保障民眾食品安全。以上與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

依《食品安全衛生管理法》第39條，若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向「原抽驗機關」申請複驗。衛生局依法將以「留存之原檢體」儘速於3日內完成複驗並通知申請單位檢驗結果。

