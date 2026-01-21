快訊／暗殺安倍晉三！槍手山上徹也今判「無期徒刑」

國際中心／彭淇昀報導

日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良市為參議院選舉助選演說時遭槍擊身亡，震撼國際社會。奈良地方法院21日下午就此案宣判，依檢方求刑，判處被告山上徹也無期徒刑。

槍殺前首相安倍晉三，山上徹也被判「無期徒刑」。（圖／翻攝自共同社、安倍晉三IG）

本案由裁判員制度審理，對於被告犯下殺人等主要犯罪事實，控辯雙方並無爭議，審理焦點集中在量刑。檢方認為案件性質極其重大，主張無期徒刑；辯方則以被告成長背景與犯案動機為由，請求判處有期徒刑，最高不超過20年。

根據日媒《產經新聞》報導，45歲的山上徹也在案發當天，於奈良市街頭近距離使用自製槍械，朝正在演說的安倍晉三連開數槍，造成其不治身亡。檢方指出，犯行發生在群眾聚集的公開場合，手段危險且社會影響深遠。

報導指出，影響量刑的重要關鍵在於，山上徹也的成長經歷是否與犯案動機存在直接關聯，審理過程揭露，山上徹也的家庭因母親加入統一教會、即現名為「世界和平統一家庭聯合會」，並長期進行巨額捐獻而逐漸崩潰；其兄長亦因痛恨教會而自殺身亡，對山上徹也造成深遠影響。

辯護團隊指出，山上徹也因此對該教會抱持強烈仇恨，原本計畫對教會高層人士發動攻擊，試圖重創組織運作，後因疫情影響，相關人士無法來日，才在案發前數日改變目標，轉而鎖定被視為與教會關係密切的政治人物安倍晉三。

不過，檢方對此提出反駁，認為被告若將教會視為「真正的敵人」，卻最終選擇刺殺安倍晉三，相關動機與行為之間存在明顯邏輯落差，難以認定其成長背景對犯案具有決定性影響。

綜合考量犯行手段、公共危險性及社會衝擊，法官最終採納檢方主張，判處山上徹也無期徒刑。依起訴內容，被告除殺人罪外，另涉及違反槍刀法、武器製造法、火藥類管制法及建築物損壞等，共計5項罪名。

