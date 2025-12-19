快訊》暗酸立院？憲法法庭復活 行政院：盼憲政機關恢復良善運作

行政院發言人李慧芝表示，盼各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 憲法法庭今（19）日在5名大法官同意下，判決去年底三讀通過的《憲法訴訟法》違憲，等同憲法法庭復活；另3名大法官則質疑該份判決的合法性，認為5名大法官的判決無效。對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院尊重憲法法庭的決定，並期盼各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作。

有關憲法法庭今作成114年憲判字第1號判決一事，李慧芝今傍晚指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定，也樂見9成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

廣告 廣告

李慧芝表示，行政院並期盼，我國得之不易的民主憲政制度，能在各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作，守護憲政制度、保護人民權益。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

憲訴法遭判違憲 吳思瑤：大法官終於做出明確的決定

澳門移交26週年報告 陸委會：高舉「愛國者治澳」