快訊》暫緩競選？賴瑞隆痛哭：沒有比孩子更重要、 孩子向他道歉「害你跟全國道歉」

民進黨立委賴瑞隆的8歲兒子涉及校園霸凌，他親上火線自責道歉，但對於關鍵問題不回應。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆日前遭爆出，兒子在學校霸凌同學，更不僅一人受害，日前已親上火線自責道歉，今（7）日再度召開記者會說明，會中一度哽咽痛哭，並向女同學及家長致上最深的歉意。他表示，過去幾日已兩度到學校，希望能透過校方向對方父母致歉，但「很可惜沒有順利完成」。對方家長提出希望能看錄影帶、妥善溝通等訴求，昨日也按照要求進行。

賴瑞隆說明，雙方溝通持續透過學校安排，希望能「親自見面表達歉意」。女童母親提到孩子的狀況，他也在記者會上公開回應：在學期末前，他的孩子將不再返校，並已決定轉學，「請女童母親放心，事情不會再發生，也不會再接觸」，三項訴求都全力做到，希望能獲得諒解，也盼能順利見面。

他提到，已依女童母親的要求，帶孩子就醫、尋求心理師協助，也在過程中發現孩子確實有異常，需要改善。他並替孩子澄清網路謠言，例如所謂「在前一所學校就有前科」、「涉及霸凌與集團孫子轉學」等，全都不是事實。他強調，網路將孩子妖魔化，造成極大傷害，「台灣社會不應該如此」。作為父親，他有責任教養，也應該照顧好所有孩子。

談到前晚回家時，孩子向他道歉指「害你跟全國道歉」，賴瑞隆在記者會上哽咽落淚。他說，其實是身為父親的自己對不起孩子，「讓你在這麼小的年紀犯錯，承受不該承受的事」。他再次向女童父母致歉，也向自己的孩子道歉。

賴瑞隆重申，希望能再度向女童家長親自致歉；身為公眾人物，他會誠實面對、檢討改進，「我會持續努力」。

談到事件發生後的處理，他表示原本尊重學校程序，不希望政治人物介入，使學校感受壓力。直到上週五，他到校等待一個多小時，希望能與對方家長溝通，但未獲同意。之後仍透過學校持續轉達，只要對方願意，他都準備好面談。

賴瑞隆指出，對方母親的三項訴求皆已盡力達成，但錄影帶內容不便公開。他也再次強調，希望能以見面道歉作為持續溝通的開始。校方回應女童家長「有些想法」，目前尚未順利，但他會繼續努力，「最重要的是孩子能被照顧好」。

對於競選行程是否還是持續，賴瑞隆說，「現在最重要的工作還是先處理孩子的問題，因為孩子這件事情必須要把所有的，不只是女同學她家長，包括所以的，我相信現在最重要的工作就是讓所有的孩子們都回到正常的生活，沒有壓力，而且是個健康快樂的學習環境」，「現在沒有任何事情比兩個孩子跟包括所有的孩子跟所有的孩子健康學習更重要。」

他說，孩子在事件後承受巨大壓力，也在短時間內「一夜長大」。心理師詢問孩子希望媽媽如何幫助他時，孩子回答：「希望媽媽穩住這個家庭。」賴瑞隆說，孩子勇於認錯、願意改進，「我會繼續陪伴他成長」。

他也說明，過去轉學並非因為任何「前科」，而是因為自身政治身份，可能讓孩子在校園中受到困擾，希望他能有更單純的學習環境。「所謂的前科都是錯誤訊息。」

賴瑞隆強調，自己從未介入任何校務程序，但這也可能讓對方家長誤會他沒有處理。他願再次表達，如果家長願意，他隨時願意見面道歉，「雙方考量的點不一樣，但我會持續努力」。

