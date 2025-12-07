快訊》暫緩競選？賴瑞隆痛哭：沒有比孩子更重要、 孩子向他道歉「害你跟全國道歉」
[Newtalk新聞] 參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆日前遭爆出，兒子在學校霸凌同學，更不僅一人受害，日前已親上火線自責道歉，今（7）日再度召開記者會說明，會中一度哽咽痛哭，並向女同學及家長致上最深的歉意。他表示，過去幾日已兩度到學校，希望能透過校方向對方父母致歉，但「很可惜沒有順利完成」。對方家長提出希望能看錄影帶、妥善溝通等訴求，昨日也按照要求進行。
賴瑞隆說明，雙方溝通持續透過學校安排，希望能「親自見面表達歉意」。女童母親提到孩子的狀況，他也在記者會上公開回應：在學期末前，他的孩子將不再返校，並已決定轉學，「請女童母親放心，事情不會再發生，也不會再接觸」，三項訴求都全力做到，希望能獲得諒解，也盼能順利見面。
他提到，已依女童母親的要求，帶孩子就醫、尋求心理師協助，也在過程中發現孩子確實有異常，需要改善。他並替孩子澄清網路謠言，例如所謂「在前一所學校就有前科」、「涉及霸凌與集團孫子轉學」等，全都不是事實。他強調，網路將孩子妖魔化，造成極大傷害，「台灣社會不應該如此」。作為父親，他有責任教養，也應該照顧好所有孩子。
談到前晚回家時，孩子向他道歉指「害你跟全國道歉」，賴瑞隆在記者會上哽咽落淚。他說，其實是身為父親的自己對不起孩子，「讓你在這麼小的年紀犯錯，承受不該承受的事」。他再次向女童父母致歉，也向自己的孩子道歉。
賴瑞隆重申，希望能再度向女童家長親自致歉；身為公眾人物，他會誠實面對、檢討改進，「我會持續努力」。
談到事件發生後的處理，他表示原本尊重學校程序，不希望政治人物介入，使學校感受壓力。直到上週五，他到校等待一個多小時，希望能與對方家長溝通，但未獲同意。之後仍透過學校持續轉達，只要對方願意，他都準備好面談。
賴瑞隆指出，對方母親的三項訴求皆已盡力達成，但錄影帶內容不便公開。他也再次強調，希望能以見面道歉作為持續溝通的開始。校方回應女童家長「有些想法」，目前尚未順利，但他會繼續努力，「最重要的是孩子能被照顧好」。
對於競選行程是否還是持續，賴瑞隆說，「現在最重要的工作還是先處理孩子的問題，因為孩子這件事情必須要把所有的，不只是女同學她家長，包括所以的，我相信現在最重要的工作就是讓所有的孩子們都回到正常的生活，沒有壓力，而且是個健康快樂的學習環境」，「現在沒有任何事情比兩個孩子跟包括所有的孩子跟所有的孩子健康學習更重要。」
他說，孩子在事件後承受巨大壓力，也在短時間內「一夜長大」。心理師詢問孩子希望媽媽如何幫助他時，孩子回答：「希望媽媽穩住這個家庭。」賴瑞隆說，孩子勇於認錯、願意改進，「我會繼續陪伴他成長」。
他也說明，過去轉學並非因為任何「前科」，而是因為自身政治身份，可能讓孩子在校園中受到困擾，希望他能有更單純的學習環境。「所謂的前科都是錯誤訊息。」
賴瑞隆強調，自己從未介入任何校務程序，但這也可能讓對方家長誤會他沒有處理。他願再次表達，如果家長願意，他隨時願意見面道歉，「雙方考量的點不一樣，但我會持續努力」。
更多Newtalk新聞報導
國民黨推助理費除罪化 王定宇怒斥：這是貪污合法化、立委自肥
賴瑞隆兒子被控多次與同學衝突 高市教育局重申「霸凌零容忍」立場
其他人也在看
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 30 分鐘前 ・ 10
林志玲51歲生日！被愛子捧臉萌喊「媽媽卡哇伊」 甜到女神心融化
林志玲今（29日）歡慶51歲生日，月初出席活動受訪時，大方分享這5年投入家庭與育兒的轉變，坦言至今還沒有對3歲兒子發過脾氣，向來以高EQ著稱的她笑說，雖然許多情況確實會讓人忍不住想生氣，但每當情緒快上來，她都會提醒自己先停下來，並理解孩子「還在探索世界、學習溝通」，大人同樣也在學習，雙方需要一起找到對的頻率。中時新聞網 ・ 1 週前 ・ 13
影》8歲兒涉校園霸凌 賴瑞隆哽咽道歉「停學到期末、準備轉學」
民進黨立委賴瑞隆8歲兒涉入校園衝突風波延燒，女童家長質疑至今未獲賴家親口道歉。事件起於10月踢足球時的界外球爭執，雙方發生互攻，校方10月底啟動通報、11月底進入霸凌調查。賴瑞隆5日出面致歉，坦言教養疏忽並強調「先動手就是不對」，但家屬仍不滿，賴瑞隆今（7）日再度出面說明，並哽咽落淚，再次向受傷女童及其家長致上「最深的歉意」。中時新聞網 ・ 54 分鐘前 ・ 15
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 4
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 148
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 226
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 97
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 284
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 21
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 17 小時前 ・ 147
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
柯文哲直播開炮賴清德「通匪」 郭正亮點評感嘆：頭腦比賴清楚太多
台灣民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌4日晚間於YouTube直播達5萬人同時收看，其中談及總統賴清德4日接受《紐約時報》專訪時稱台灣很樂意幫助中國解決各項經濟問題，柯文哲對此表示「「通匪！國安法！控告賴清德通匪。」談及2026年地方公職人員選舉藍白合，柯文哲則表示「只要規則清楚就好，不要再像2024每天把戲很多，也不要再讓分，那個讓3%、6%，那實在太好笑......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 46
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 11
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 12
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 30
飛機選「商務艙」不只空間大！網讚優點一大堆：搭過就回不去了
搭乘飛機時，有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙可以選擇，有網友很好奇為什麼要多花錢搭比較貴的商務艙，不就是位置空間比較大嗎？如果把錢省下來，在旅行的過程中花掉，例如改住五星級酒店不是更好嗎？原PO在PTT八卦板發文，釣出一堆搭乘過商務艙的網友現身說法，說搭商務艙不只是空間大，還有許多其他的優點。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 11
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1