快訊／暴雨來襲 南投縣、高雄市、屏東縣「7地區」今停班停課

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

今日有部分區域停班課。（示意圖／王侑聖）





受滯留鋒面及西南氣流影響，各地易出現短延時強降雨，部分縣市山區及部落道路安全受到影響，已有地方政府陸續宣布今（10日）停止上班、停止上課或調整上課措施。實際停班課資訊仍以各縣市政府最新公告為準。

南投縣仁愛鄉公所今宣布，因雨勢影響，為維護鄉親安全，仁愛鄉自中午12時起停止上班、停止上課。公所也提醒民眾減少非必要外出，並隨時留意最新天氣變化及道路通行資訊。屏東縣政府也公告，春日鄉士文村今（10日）下午停止上班、停止上課。

廣告 廣告

高雄市則昨（9日）宣布，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區今停止上班、停止上課。台中市方面，市立和平國民中學今（10日）照常上班，但停止上課。

今日縣市停班課狀況。（取自行政院人事行政總處全球資訊網）

更多上報報導

大雨下不停！北市人行道驚見「天坑」 變電箱遭殃

【一週天氣】氣象署發「18縣市」豪雨特報 週五起強對流再威脅全台

【一週天氣】「鋒面＋西南氣流」夾擊 今起強降雨、本週後半防豪雨致災