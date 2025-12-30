快訊／曹西平乾兒子225字發聲 求曹家「將後事全權交給他」

資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日被乾兒子發現在新北三重住處猝逝。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團）





資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日被乾兒子發現在新北三重住處猝逝，乾兒子今（30）日也透過曹西平的粉專向曹家人喊話，「求你們將四哥的後事全權交予我處理。」

乾兒子發聲全文如下：

四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy。

很多話我想說，但目前沒有任何思緒

目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。

求你們將四哥的後事全權交予我處理。

因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓我好好處理四哥的後事。

如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息

我不想要讓 檢察官相驗大體 四哥是睡著走的 無病無痛

明明我是最親的兒子 最後還要公告招領

我該怎麼做 才能好好保護四哥 才能好好幫四哥處理好人生的大事

四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我



