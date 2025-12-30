快訊／曹西平猝逝！三哥首發聲：情分與關心始終都在

曹西平29日晚間於家中辭世。（圖／翻攝自曹西平臉書）





資深藝人曹西平昨（29）日深夜於家中離世，消息震驚外界，演藝圈不少藝人發聲哀悼，後事將由其乾兒子Jeremy全權處理，而曹西平三哥曹南平今（30）日也正式發聲，透露將返台處理後事。

曹南平坦言，得知弟弟曹西平離世後，心情深感悲痛，由於事發當下正在國外，目前已在儘速返台途中，將與相關友人討論後一同妥善處理後事，「兄弟一場，情分與關心始終都在。」

曹南平強調，曹西平並非無人照料，後事安排「會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。」希望外界給予家屬一些空間，接下來將不會再對話回應。

廣告 廣告

而治喪小組稍早也再度發布聲明表示，曹西平生前與乾兒子Jeremy極為親近，後事在充分尊重西平大哥生前心意的前提下，並經親屬代表三哥理解與同意，「正式授權由乾兒子Jeremy負責統籌後續喪禮相關事宜與對外聯繫，以確保整體安排能貼近西平大哥一貫的生活狀態與價值選擇。」

曹南平發聲全文

得知弟弟曹西平離世，家人深感悲痛。事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。

兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。

懇請外界給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒。

本聲明發佈後，家屬將不再對外作任何回應。

胞兄 曹南平



【更多東森娛樂報導】

●健身女神進軍SWAG！上圍比臉大「邊走邊晃」放桌上：中國最好

●曹西平拒與潘若迪同台！紙紮錄影帶積怨多年 衝突內幕曝

●不捨曹西平離世！吳宗憲哽咽哭了：天堂就沒有病痛了

