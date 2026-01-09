快訊／曹西平猝逝12天！靈堂明對外開放弔唁 遺照、告別式細節曝光

記者蔡維歆／台北報導

曹西平2025/12/29驟逝震驚各界，後事由小冬瓜（郭憲鴻）處理，辭世至今11日但靈堂尚未對外公開，治喪委員會表示已經授權給曹西平生前的乾兒子小俊（Jeremy），小冬瓜也進一步提及靈堂進度，聲明全文如下。

曹西平靈堂明天開放。（圖／冬瓜行旅提供）

針對各界親友與媒體先進對曹西平先生後事之關懷，治喪小組現就靈堂設立及告別式相關規劃，統一說明如下：

一、 靈堂設立與弔唁說明

曹西平先生靈堂現已設立完成。整體設計以曹大哥歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。

曹大哥一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠。為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 〈狂熱〉、〈野性的青春〉 等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。

靈堂地址： 冬瓜行旅板橋會館 （新北市板橋區長江路一段11號6樓）

弔唁日期： 2026 年 1 月 10 日 至 26日

開放弔唁： 14:00 – 17:00

特別說明： 懇辭花籃與奠儀，家屬與治喪小組對各界的心意深表謝忱，並一併心領。

＿＿＿

二、 追思會安排

為緬懷曹西平先生之生平點滴，我們將公開舉行追思會。誠摯邀請曹大哥生前親友、演藝同業及社會各界好友蒞臨，共同送別與追思。

日期： 2026 年 1 月 27 日（星期二）

地點： 臺北市懷愛館（景行樓）

廳別： 景明廳

進場時間： 10:00

追思會開始： 10:30

＿＿＿

三、 治喪原則

我們期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。感謝各界長久以來的關心、體諒與溫暖支持。曹西平治喪小組 敬上

