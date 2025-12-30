快訊／曹西平胞兄接警通知「不願出面處理」

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

資深藝人曹西平驚傳辭世。據了解，曹西平於昨（29）日晚間10時許在新北市三重區住家被發現倒臥房間內，已無呼吸心跳，享壽66歲，消息曝光後震驚演藝圈。

曹西平昨（29）日晚間驚傳在家中離世，曹西平胞兄不願出面處理相關事宜。（圖／取自曹西平臉書）

初步瞭解，曹西平是由其34歲乾兒子吳姓男子發現異狀。吳男發現曹西平倒臥在河邊北街住處房間內，隨即報警求助。警方與救護人員到場後，確認曹西平已明顯死亡，現場未發現外力介入痕跡。

警方後續聯繫曹西平胞兄說明狀況，但對方表示不願出面處理相關事宜。曹西平遺體目前已送往板橋殯儀館冰存，後續將報請檢察官進行刑事相驗，以進一步釐清確切死因。

