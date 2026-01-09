快訊／曹西平追思會時間曝光！明日開放弔唁 靈堂採2大風格

曹西平追思會時間出爐。（圖／冬瓜行旅提供）





資深藝人曹西平上月29日在家中猝逝，享壽66歲，令外界震驚與不捨，後事由乾兒子Jeremy（小俊）經家屬委託後代為處理，今（9）日Jeremy與治喪小組針對追思會及靈堂安排發布聲明。

針對曹西平靈堂設立與弔唁說明，治喪小組指出：「曹西平先生靈堂現已設立完成。整體設計以曹大哥歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。」

曹西平靈堂視覺內容採用生前高度情緒張力的作品名稱。（圖／冬瓜行旅提供）

治喪小組提到，曹西平靈堂將於1月10日至26日下午14時至17時在冬瓜行旅板橋會館設立，並懇辭花籃與奠儀，「曹大哥一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠。為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 〈狂熱〉、〈野性的青春〉 等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。」

至於追思會安排，治喪小組則定於1月27日上午10時30分在景行廳舉行，邀請曹大哥生前親友、演藝同業及社會各界好友蒞臨，共同送別與追思，「我們期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。感謝各界長久以來的關心、體諒與溫暖支持。」



