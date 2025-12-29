快訊／曹西平驚傳離世「享壽66歲」！乾兒子忍痛放棄急救

娛樂中心／周孟漢報導

資深男星曹西平入行超過40年，憑藉直言敢怒的個性，收穫不少死忠粉絲，近年來他雖然漸漸淡出演藝圈，但依舊頻發在臉書發文與粉絲互動。不料，昨（29）日深夜，曹西平乾兒子抵達曹西平三重住處時，發現他已無生命跡象，且出現明顯屍斑與僵硬，最終忍痛放棄急救，享壽66歲。





資深男星曹西平。（圖／翻攝曹西平臉書）

根據《ETtoday新聞雲》報導，新北市消防局三重分隊昨（29）日深夜10點左右，接獲曹西平乾兒子報案，稱抵達曹西平位在三重的住處時，發現他已無生命跡象，且出現明顯屍斑與屍僵狀況，因此現場忍痛放棄急救，享壽66歲，經紀人目前暫無回應。

曹西平才在社群發文分享地震時心聲，如今傳出噩耗。（圖／翻攝曹西平臉書）





事實上，向來有話直說的男星曹西平，經常透過社群分享演藝圈的黑暗面，過去上節目的時最經典的那句「你這個醜八怪」，更是讓不少人印象深刻。令人震驚的是，28日發生大地震時，他才在社群上發文分享心聲，沒想到隔日就傳出噩耗，讓外界既震驚又悲痛。

