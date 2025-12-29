快訊／曹西平66歲猝逝！臉書發完地震文後失聯 三重住處過世

曹西平驚傳猝逝。翻攝曹西平的粉絲愛團臉書

資深藝人曹西平驚傳離世，震驚演藝圈。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊接獲報案，指新北三重一處民宅內有民眾疑似因疾病失去生命徵象。消防救護人員趕抵現場後，確認曹西平已無生命跡象時。現場家屬為其乾兒子，在悲痛之下表示放棄急救，經家屬同意後未送醫，後續交由警方處理。

日前深夜地震發生後，曹西平才於臉書粉絲團發文分享自身經歷，表示地震當下坐在椅子上先感受到劇烈搖晃，隨後手機警報才響起，並選擇冷靜留在原地等待地震結束。他感嘆「一切交給老天爺的安排」，並提醒大家提高警覺、以安全為重。據悉，事後乾兒子遲遲聯繫不上他，最終在29日深夜報案，卻傳來噩耗。

曹西平也在臉書發文中提到，近年來每逢跨年或重要節日，似乎總伴隨天災發生，呼籲大家若非必要盡量減少外出，「在家看電視也可以，安全第一」，同時也關心近期病毒流行，坦言十分擔心年輕人的安全。

曹西平出道超過40年，早年以歌曲《野性的青春》走紅歌壇，憑藉前衛亮眼的視覺形象與動感唱腔深受歌迷喜愛，並曾主持多檔綜藝節目，被暱稱為「台灣西城秀樹」、「四哥」。近年他淡出演藝圈，將生活重心轉向經營飾品店，但仍不時透過社群平台分享日常點滴，與粉絲保持互動。如今驟然離世，讓不少粉絲與圈內好友深感不捨與哀痛。



