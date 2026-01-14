快訊／曼谷北部鐵路起重機倒塌砸中行進列車 釀至少22死55傷

[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導

泰國呵叻府西丘今（14）日上午發生重大鐵路意外。一輛用於鋪設鐵軌的起重機作業時突然倒塌，當場砸中一列行駛中的火車，導致列車翻覆起火，造成嚴重傷亡。初步統計，車上共有190名乘客，這起意外已造成22人死亡，另有55人受傷。

泰國曼谷發生一起起重機砸翻火車意外，初步統計，已22人死亡另有55人受傷。（圖／翻攝The Nnation）

綜合外媒報導，事故發生在當地時間上午9點13分左右，地點位於曼谷北部的呵叻府西丘。據悉，該起重機當時正在進行一項快速鐵路建設工程，路線從寮國邊境延伸至泰國首都曼谷，沒想到意外砸中從曼谷阿皮瓦中央車站開往烏汶叻差他尼的高速列車。截至目前，死亡人數已增至22人，另有55人受傷，傷亡數字在事發後短時間內持續攀升。救援人員仍在現場搜尋與搶救，初步已找到12具遺體。



