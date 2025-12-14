快訊／曾出演《青青河邊草》！「4大瓊女郎」何晴驚傳離世 享壽61歲

娛樂中心／黃韻璇報導

中國女演員何晴被證實在北京安然離世，享壽61歲。（圖／翻攝自微博）

據中國媒體《紅星新聞》報導，曾出演《西遊記》、《紅樓夢》等多部經典作品的中國女演員何晴，被證實12月13日在北京安然離世，享壽61歲，告別儀式將於2025年12月15日在北京一處殯儀館舉行。演遍「四大名著」的何晴除了被譽為「古典第一美女」之外，曾演出《青青河邊草》的她更被封為「4大瓊女郎」。

據了解，何晴出生於1964年，是中國第一個演遍「四大名著」影視作品的女演員，她曾在《西遊記》中飾演靈吉菩薩；在《紅樓夢》中飾演秦可卿；在《三國演義》中飾演小喬；在《水滸傳》中飾演李師師，她演遍了四大名著，也被譽為「古典第一美女」。

廣告 廣告

此外，何晴也是第一個在瓊瑤劇中擔當主演的中國女演員，《青青河邊草》中出演華又琳走紅，之後何晴又參演了不少台灣電視劇。

更多三立新聞網報導

中共突通知「海外公民登記」！在日中國人喊：絕對沒好事 目的恐不單純

Threads帳號IP在「中國」！愛莉莎莎喊誤判 徐閉：99.99%是在說謊

不只被列中國氣炸！台灣人韓國玩「因1個圈圈」跟店員吵翻 他曝真相

藍白「反年改」7000億全民買單！律師怒：寧可給現職公務員加薪

