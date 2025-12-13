快訊／曾喊「家破人亡」計程車衝撞車行 再自焚傷勢曝

計程車撞車行。（圖／東森新聞）





高雄市鳳山區今（13）日上午10時許驚傳火燒車事故，一輛計程車突然暴衝撞進中崙路一間車行，隨後車內起火並冒出熊熊火光，現場一度瀰漫濃烈汽油味，場面相當驚悚。車行人員緊急破窗搶救，並使用滅火器滅火，現場散落大量白色粉末。

據了解，該名計程車司機疑因多次發生車禍，遭保險公司拒絕承保，日前曾與車行發生爭執，甚至揚言要車行「家破人亡」。今日司機駕車衝撞車行，隨即點燃車輛。司機因全身多處燒燙傷被緊急送醫，目前仍昏迷插管搶救中，詳細事故原因與經過仍有待相關單位進一步釐清。

