快訊／曾與曹西平組團！吳慷仁曬「青澀合照」難忘1事 268字不捨發聲了

娛樂中心／陳慈鈴報導

吳慷仁挖出收藏哀悼曹西平。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於新北三重家中猝逝，享壽66歲。消息曝光後，震驚各界，許多藝人陸續發聲表達哀悼之意。對此，曾與曹西平一起出過專輯的吳慷仁，也於今（30）日下午回憶起兩人之間的過往，「謝謝您帶給大家的一切，會好好記得和您一起拍攝的時光」。

吳慷仁追憶曹西平，268字發聲了。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

吳慷仁表示，自己曾經跟朋友說：「我跟曹大哥出過專輯，一起是團體，拍過MV，叫『奶油起司』」，當時他們以為在開玩笑…而他則是多半沒再多說，因為覺得自己這部片演得不太好…。

吳慷仁回憶，拍攝有點時間了，10年～《台北愛情捷運》系列之一的《鮮肉老爸》，就因為這部片，重新一起合唱了曹大哥的《野性的青春》，還排了舞蹈，「記得排練舞蹈的時候還被他念了一下，說我肢體僵硬，我笑死…因為跟他比起來…我簡直是台機器人沒有上油…」。

吳慷仁表示，曾經與曹西平組團「奶油起司」。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

吳慷仁說，「有幸能和曹西平大哥一起工作，一起唱歌、跳舞～我們是奶油起司～悼念曹大哥，謝謝您帶給大家的一切，會好好記得和您一起拍攝的時光～」他最後還提到，自己至今仍一直留著當時拍攝的道具照。

