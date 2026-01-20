快訊／最強刮刮樂！！2000萬頭獎狂發10個、金馬張張有獎 總獎金222億

財經中心／師瑞德報導

迎接2026金馬年，台灣彩券20日推出5款新春限定刮刮樂，總獎金飆破222億元。年度最強檔「2,000萬超級紅包」頭獎2,000萬元擴增至10個，百萬二獎多達1,200個，創史上新高；年度生肖主題「金馬獎」更主打100%中獎率，張張有獎，讓民眾新春博個好彩頭。（圖／記者師瑞德攝影）

迎接2026金馬年，台灣彩券公司今（20）日震撼宣布，新春限定的年度最強檔刮刮樂正式上市！今年台彩大手筆祭出5款新品，總獎金飆破222億元。其中，最受全民矚目的「2,000萬超級紅包」規格再創新高，頭獎2,000萬元多達10個；而為了呼應馬年，更推出中獎率100%的生肖主題「金馬獎」，讓民眾新春試手氣「張張都有獎」。

2000萬紅包加碼！百萬獎金多達1200個

每年春節必搶的「2,000萬超級紅包」，今年誠意十足。每張售價2,000元，不僅頭獎2,000萬元名額擴增至10個，二獎100萬元更是多達1,200個。無論是頭獎數量、百萬獎個數，還是總獎金逾172億元，各項數據皆創下歷史新高。台彩總經理謝志宏表示，這是史上最強的陣容，希望能讓民眾在金馬年一開春就博得好彩頭。

金馬年限定神卡！「金馬獎」張張有獎不落空

除了拼大獎，想要「穩贏不輸」的彩迷也有新選擇。台彩同步推出年度生肖限定款「金馬獎」，每張售價500元，主打「總中獎率100%」，也就是張張有獎。這款以金馬年為主題的刮刮樂，頭獎300萬元共有14個，總獎金高達25.5億元，也是歷年「金系列」刮刮樂中頭獎與總獎金最高的一次，非常適合過年發紅包或親友聚會同樂。

小資試手氣！百元刮刮樂也能搏大獎

針對小資族群，台彩今日也同步上市3款親民新品。每張200元的「金好鑽」與「金馬報喜」，分別提供最高200萬元與10萬元獎金，其中「金馬報喜」平均每兩張就有一張中獎（中獎率50.35%）；每張100元的「財源滾滾」則有7個30萬元頭獎。總計今日上市的5款新品，百萬元以上獎項多達1,232個，台彩呼籲民眾發揮公益愛心，一起刮大獎迎新春。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

