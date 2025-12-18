快訊／最強爆發年！央行：今年GDP飆7.31% 明年恐放緩

財經中心／師瑞德報導

央行今（18）日發布預測，看好2025年台灣經濟成長率衝上7.31%，台大國泰更喊出7.4%高標。綜觀國內外機構，明年GDP平均預測達6.85%，景氣熱度爆表；但受高基期影響，2026年成長估將回落至3.39%，呈現先衝後穩態勢。（圖／記者師瑞德攝影）

中央銀行於今（18）日發布最新經濟預測，看好台灣經濟強勁復甦動能，將2025年全年經濟成長率（GDP）預測值定調為7.31%，顯示國內景氣呈現「熱絡」紅燈。綜觀國內外各大主要機構預測，對於台灣2025年的經濟表現普遍持高度樂觀態度，預測平均值高達6.85%，但對於2026年的展望則轉趨保守，預期成長將回歸常態。

國內機構信心爆棚 台大國泰估7.40%居冠

根據最新彙整資料顯示，國內主要機構對於2025年的經濟前景信心十足。除了央行開出7.31%的高標外，台大國泰產學合作團隊更在日前（15日）給出7.40% 的全市場最高預測值；主計總處亦早在11月底就預估有7.37%的亮眼表現。

相對而言，台經院的看法則較為審慎，預測值為5.94%，是唯一預測低於6%的國內主要機構。

外資觀點兩極！美系投行普遍看好 巴克萊相對保守

在外資機構方面，華爾街投行普遍看好台灣科技與出口導向的經濟爆發力。摩根大通（J.P. Morgan）給出7.20%的高成長預測，高盛（Goldman Sachs）與 野村（Nomura）也分別給予7.19%及 7.10%的正面評價，顯示外資對台灣2025年由AI及半導體帶動的產業榮景具備高度信心。

然而，並非所有外資都如此樂觀。花旗（Citi）與 巴克萊（Barclays Capital）的預測相對保守，分別為6.10%與 6.20%，略低於市場平均水位。

展望2026！高基期效應浮現 成長恐腰斬

值得注意的是，儘管2025年各界看好台灣經濟「坐7望8」，但對於2026年的預測則出現顯著的「放緩」訊號。

由於2025年的高基期因素，各大機構普遍預期2026年台灣經濟成長率將回落至3.39%（平均值）。其中，巴克萊資本最為悲觀，預估2026年成長率恐跌至1.90%；反觀美林（BofA Merrill Lynch）與摩根大通則認為動能仍可維持在4.50%的水準，顯示市場對於後續經濟著陸的力道看法分歧。

