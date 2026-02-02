快訊／最新民調！陳其邁高施政滿意度加持 賴瑞隆大勝柯志恩11.6%

記者陳思妤／台北報導

民進黨立委賴瑞隆在初選勝出，確定代表民進黨參選高雄市長，對決國民黨立委柯志恩。根據新頭殼（Newtalk）今（2）日公布最新民調，賴瑞隆以43.9%贏過柯志恩的32.3%，兩人差距11.6%。

新頭殼（Newtalk）公布最新民調，在支持度方面，賴瑞隆以43.9%贏過柯志恩的32.3%，兩人差距11.6%。在看好度方面，55.8%看好賴瑞隆當選，柯志恩則只有23.9%。

而值得一提的是，對於現任高雄市長陳其邁的滿意度，非常滿意跟還算滿意相加高達75.5%，不滿意的則是16.9%，滿意比例遠遠高於不滿意，且在各個年齡、教育程度族群中，陳其邁的滿意度都超過6成5。在政黨傾向方面，民進黨支持者對陳其邁的施政滿意度高達97.5%，民眾黨支持者也是以53.3%滿意大於41.0%不滿意，只有國民黨支持者不滿意的比例以46.2%略多於滿意的44.0%。

本次民調由新頭殼（Newtalk）委託山水民意研究股份有限公司於今（115）年1月29日至1月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

