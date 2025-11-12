快訊／最新風雨預測出爐 今午後「9縣市」達停班課標準
記者蔣季容／台北報導
鳳凰颱風暴風圈今（12）日清晨已進入台灣南部陸地，中央氣象署預計今日傍晚至晚間就會登陸恆春半島，在出海前可能就會減弱為熱帶性低氣壓。隨著颱風中心逐漸接近台灣，民眾關注是否停班課，根據氣象署10時最新風雨預測，今日午後共有9縣市達停班課標準。
12日12時至13日00時風力達標：台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮及恆春半島、連江縣、澎湖縣；雨量部分則無縣市達標。
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「平地350毫米，山區200毫米」（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。不過實際停班課消息仍由各縣市政府宣布。
