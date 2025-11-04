快訊／最有權勢的美國副總統 錢尼84歲去世

美國前副總統錢尼。維基百科



在布希總統時期擔任美國副總統的錢尼（Dick Cheney），家人週二（4日）宣布他的死訊，享壽84歲。

錢尼在美國的反恐戰爭與伊拉克戰爭的籌畫進行中，扮演極為吃重的角色，他廣被視為美國史上最有實權的副總統。

與前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）一樣，錢尼被視為共和黨「新保守派」（Neoconservatism）的核心人物。他們主張美國積極投射軍力，傳播自由民主體制，在伊拉克與阿富汗進行了軍事干預的「政權更迭」與「國家重造」，最後在美國2021年全面撤出阿富汗、美國扶植的政府垮台下，被視為是一場失敗的實驗。

新保守派與川普黨人極度不對盤，川普支持者MAGA傾向孤立主義，並且認定新保守派發動的戰爭指導致大規模貪腐，毫無用處，極力譴責錢尼這些錢政府要員。

錢尼自身家庭也有川普黨人非常不喜歡的成分：他的女兒麗茲．錢尼（Liz Cheney）積極對抗川普的勢力，最後被川普黨人從共和黨要職中掃除。麗茲在2024年大選中呼籲投票給民主黨候選人賀錦麗。錢尼的另一個女兒瑪麗是同性戀者。

