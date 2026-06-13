快訊／最血腥恐怖組織！川普下令擊殺「阿拉瓜火車」頭目 轟炸畫面曝光

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國際中心／張尚辰報導

川普下令擊斃跨國黑幫「阿拉瓜火車」頭目。（圖／翻攝自Truth Social@realDonaldTrump）

美國總統川普13日表示，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）已成功執行軍事行動，擊斃委內瑞拉犯罪組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）首腦蓋雷羅（Niño Guerrero）。川普形容該組織是「地球上最血腥的恐怖組織之一」，並強調此次行動是為受害者及其家屬伸張正義。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，在他重返白宮前，前總統拜登任內的邊境政策讓大量非法移民進入美國，並指控阿拉瓜火車成員在美國境內犯下強暴、傷害及謀殺等罪行。他表示，自己在競選期間承諾將這些犯罪分子逐出美國，並為受害者家屬討回公道。

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川普特別提到12歲女童喬斯林．農加雷（Jocelyn Nungaray）及22歲護理系學生萊肯．萊利（Laken Riley）等案件，稱此次軍事行動是對受害者及其家屬的「報復與伸張正義」。

川普表示，上任後已將阿拉瓜火車列為外國恐怖組織，並推動大規模遣返犯罪分子，同時加強打擊販毒集團及跨國犯罪組織。他批評過去的美國領導人未能有效應對相關威脅，導致美國長期處於被動局面。

根據川普說法，此次行動與委內瑞拉政府密切協調進行。他宣稱，阿拉瓜火車成員已不再能夠於委內瑞拉或其他地區獲得安全庇護，美國未來將持續追捕相關犯罪集團成員及毒梟，「無論他們身在何處，都將被繩之以法」。

事實上，阿拉瓜火車起源於委內瑞拉，是近年在拉丁美洲迅速擴張的跨國犯罪組織，涉及毒品走私、人口販運、勒索、洗錢及暴力犯罪等活動。美國政府已於2025年將其列為外國恐怖組織，並對包括蓋雷羅在內的多名高層成員祭出制裁。

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