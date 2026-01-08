快訊／會不會特赦陳水扁？賴清德：相關單位已說明

總統賴清德。（圖／總統府提供）





總統賴清德今（8）日上午接受媒體聯訪，針對外界高度關注的「是否特赦前總統陳水扁」議題首度做出回應。賴清德僅簡短表示：「這部分相關單位已經清楚說明，我沒有進一步補充，謝謝。」語畢隨即離開現場。

此次特赦議題再度升溫，起源於保外就醫中的前總統陳水扁原訂於鏡電視推出的網路新節目《總統鏡來講》，在首播前夕臨時被喊卡。陳水扁隨後公開爆料，指稱節目停播是因為行政院長卓榮泰下令「不准播出」，並警告若違規將「抓阿扁回籠」。

廣告 廣告

針對陳水扁的相關爭議與特赦請求，總統府日前已發表簡短聲明。府方強調，關於特赦等相關事宜，均由司法機關依照法律規定辦理；目前政府最重視的，仍是確保陳水扁前總統的健康能受到最好的照顧。

更多東森新聞報導

姊姊謝衣鳯喊話 彰化縣議長謝典霖：不選縣長了！

陷姊弟之爭傳聞！謝典霖表態不選彰化縣長 拚議長連任

辛柏毅疑撐到最後一秒？F-16失事前30秒 搏命紀錄曝光

