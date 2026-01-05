快訊／會員注意！好市多4月起調漲年費 金星卡漲至1500元

好市多近日宣布，將自4月1日起調整會員年費。（圖／翻攝自好市多官網）





美式賣場好市多（Costco）近日宣布，將自4月1日起調整會員年費，引起會員關注。其中，金星主卡年費將由1350元調漲至1500元。好市多強調，會員費調整後，仍會持續擴大各項商品優惠活動，包括黑色星期五、雙11等大型促銷，以回饋會員長期支持。

好市多會員費制度一直是其營運模式的重要一環，而好市多長期以來致力於以合理價格為會員提供優質商品。透過會員費的收取，會員能共享好市多全球採購規模帶來的成本優勢，將節省下來的成本直接反映在商品售價上，維持商品高CP值。

好市多年費4月調漲

不過，好市多會員年費將調漲，根據官方公告，4月1日起會員年費將正式調整，金星主卡由1350元調漲至1500元；商業主卡由1150元調漲至1500元；商業副卡則由900元調漲至1500元，其中以商業副卡調幅最大。

好市多金星主卡年費將由1350元調漲至1500元。（圖／翻攝畫面）

針對會員到期及續約規則，好市多說明，會員到期月份為2026年4月（含）之後者，無論何時辦理續約，皆適用新會員年費；若會員到期時間為2026年4月，且在3月提前續約，仍可維持舊費率。

針對會員關心的權益，好市多表示，調整會費後，仍將持續加大商品優惠力度，包括黑五、雙11等促銷檔期，同時深化自有品牌Kirkland Signature的價格與品質優勢，以更具競爭力的價格及優質商品回饋會員。

事實上，台灣好市多上一次調整會員費已是2016年，至今相隔近十年。期間，好市多持續投入物流系統優化，並在各分店陸續設置聽力中心、眼鏡部與加油站等專業服務，以提升購物便利性與完整性。如今，好市多再次宣布調整會員年費，也顯示其持續透過會員制度，維持商品價格優勢與服務品質的經營策略。

