快訊／有人墜落安平運河！急打119救起仍成屍 台南「橘衣女」身份曝光

記者林昱孜／台南報導

陳姓女子墜落運河救起時已OHCA，送醫仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

有人落水！台南市消防局今（2）日下午1時許接獲報案，指出有女子墜落運河，立即派遣人車到場救援，人被救上岸時已經失去生命跡象，經緊急送醫救治後，仍不治身亡，警方將報請檢察官相驗，進一步釐清確切死因。

有民眾在安平運河旁，直擊一名身穿橘色上衣的女子落水，立即撥打119請求救援。消防局接獲報案後，立即派遣6車12人1船艇前往，將落水女子救上岸但人已OHCA，送往郭綜合醫院救治。

經查，落水陳姓女子現年48歲，經搶救後仍宣告不治，後續交由警方處理，將進一步釐清落水原因，以及由檢方相驗確認死因。



廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

王夢麟酒駕肇事畫面曝光！「過彎拉不回」清潔員躲劫 前晚喝3hrs威士忌

10秒收魂畫面曝光！8旬翁機車煞不住撞「穿越行人」 他噴飛滾圈送醫亡

跨年驚魂！桃園男不爽丟工作「持刀槍假應徵真搶劫」 2警腿部中彈

免費1.2萬個發完！元旦掀「保溫瓶之亂」 大媽用搶的飆罵公所：很不行

