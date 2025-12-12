快訊》有解了？助理費爭議達三項共識！目前制度不變、將納入工會意見

針對「助理費除罪化」提案，國民黨立委陳玉珍與立院助理工會幹部坐下來談。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法」修正草案，衍生出「助理費除罪化」、助理薪資恐成立委小金庫爭議，引發國會助理工會反彈，今（12）日更於立院大門抗議，隨即與陳玉珍進行閉門會談。協商後，雙方達成三點共識，強調助理現行權益不受影響，並承諾於未來審查時以修正動議整合版本。

協商內容指出，國會助理是立法院運作的重要一環，其工作權、既有權益及福利保障「只能前進、不能倒退」。包括公費助理薪資、年終獎金給付模式維持現行制度不變，勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等既有制度均不受任何影響，其他勞雇關係依勞基法規定處理。

雙方也認為，現行工費助理制度仍有優化空間，如專業加給、資深加給及在職進修等費用制度有必要建立，呼籲立法院加速推動相關法制化工作，以提升助理權益。

至於未來法案審查方向，陳玉珍承諾將以修正動議方式協助整合助理工會所提版本，並送交立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案不足。

