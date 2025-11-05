快訊／有豬肉吃了！非洲豬瘟解封 11/7恢復拍賣屠宰

農業部長陳駿季主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。廖瑞祥攝



台中梧棲養豬場上月22日爆發全國首例非洲豬瘟病例，經過農業部2週來的疫調及清消，農業部長陳駿季今天（11/5）下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會時宣布，因為沒有新增個案，明天（11/6）中午12點先解禁活豬運輸、隔天（7日）凌晨起，解禁豬隻屠體運輸，不過仍禁止廚餘養豬。

陳駿季說明，由於案例場在國軍協助清消後，經過檢測都是陰性，不再有新增個案，顯示疫情無往外擴散。所以從明天中午12時起，正式開放活豬運輸，但周五凌晨零時起才解除禁宰與屠體，分成兩階段主要是考慮到豬隻的運輸。

農業部並公布解禁具體做法，預計明（6日）中午12時正式開放活豬運輸，周五（7日）零時解除禁宰與屠體，但仍然會禁止廚餘餵豬，待達成查核落實、監控即時、法令完備這3大前提才會考慮解禁。

農業部也提醒，解禁之後仍須落實各項防疫工作，包括管制人車出入、異常死亡通報，以及肉品市場、屠宰場、運輸車的清潔消毒等。

此外，為了確保開市一切順利，農業部也啟動全國清消，包括53處全國肉品市場、屠宰場，全台豬肉攤位則由經濟部督導地方政府，於11/7前完成清消，屠體運輸車則由農業部、衛福部共同督導，全面清潔消毒。

同時，農業部也公布因應非洲豬瘟一集生產鏈產業補助支持方案，提供從業人員、業者輔導申請，將於11/7開放申請，時間為期1個月。

