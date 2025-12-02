快訊》有錢了！堰塞湖特別預算三讀通過 270億推動災區復原

馬太鞍溪堰塞湖。 圖：林保署／提供

[Newtalk新聞] 立法院財政等委員會聯席會議於11月19日初審通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，新台幣270億元一毛未刪也未凍結。今（2）日立法院召開院會列為討論事項第一案，經朝野黨團共識，順利三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。

根據主計總處報告指出，此次特別預算規模270億元，預留後續額度30億元，經濟發展支出編列192億元，社區發展及環境保護支出56億元，預備金15億元，一般政務支出6億元，社會福利支出1億元，全數舉借債務支應。

三讀通過後進行委員發言，民眾黨立委林憶君指出，這不只是預算通過，更代表中央與地方共同承擔的責任，共同守護花蓮人民生命財產的決心。她提到，自從馬太鞍溪堰塞湖發生災情以來，只要颱風來臨，災民擔心受怕，過著無法安心入睡的生活，特別預算不只是數字的堆疊，而是重新建立家園、恢復交通、強化水土保持、提升防災能力，未來所有災後重建工作，請相關單位尊重在地居民、充分溝通、並公開透明進度讓大家安心。

她接著說，這次災害提醒中央必須積極推動全國防災體系升級，不論是山區、集水區的監測、預警系統強化、河川整治，都需要跨部會合作、長期投入。她強調，重建不只是把受損地方修回原樣，更要讓災民心理修補回來，希望特別預算能打造比災前更有韌性家園。

民進黨立委沈伯洋表示，感謝三黨共識下通過特別預算，但希望用最快方式讓災民得到幫助，但中間包括強制遷村等奇怪提案，終於在過程中排除忽視災民需求的東西入法。而立法院只能通過法律，但是執行是關鍵，當初在0403地震時，地方盤點災民需求，卻無法跟所需金錢對上線，縣政府包括中繼屋的需求到底如何做？直到今年才開始出現，使得執行上好不容易的預算無法到災民手上。

沈伯洋重申，希望特別預算通過後，盡快盤點災民需求，讓金錢能快速進入到災民口袋，而不是變成地方的宣傳品。他也提到，在執行面仍有賑災基金會經費，不能僅以戶籍為認定，必須是人在籍不在的狀況下，如果是在花蓮工作，生活圈都在花蓮，財產、汽車、機車等受到毀損時，也應該用同樣認定方式得到相關補助，否則會讓地方不容易扶植的產業、工作機會因此而蕩然無存。

國民黨團總召傅崐萁說，今年台灣有兩個傷口，第一個是丹納斯颱風重創南台灣，第二是馬太鞍溪堰塞湖潰壩事件，造成花蓮光復鄉災民需要重建。期待馬太鞍溪堰塞湖可以順利解決，希望行政院能夠讓人民安心入睡。

