快訊／未蒸煮廚餘餵豬！新北豬場肉品禁止販售

記者柯美儀／台北報導

農業部長陳駿季表示，若未開放使用廚餘前仍違規使用，最重可撤銷營業執照。（圖／翻攝畫面）

台灣發生非洲豬瘟，經各單位全力防堵疫情，全台活豬禁運令，今（6）日中午解除。農業部長陳駿季今在記者會中表示，已確認台中梧棲豬瘟為單一案例、未擴散到其他豬場，前進應變所將於今日撤回，後續疫情監控仍不鬆懈。他提醒，為避免未蒸煮廚餘再次引發疫情，新北市查獲某豬場使用未蒸煮廚餘餵豬，該場豬隻將禁止上市，並取消飼料差額與油資補貼；若未開放使用廚餘前仍違規使用，最重可撤銷營業執照。

陳駿季表示，首先要感謝新北市動保人員，在禁止使用廚餘餵豬期間，透過監控查緝到某豬場違規使用未經蒸煮的廚餘餵豬。因廚餘是此次疫情爆發的主要原因，為防止類似事件再度發生，未開放使用廚餘前，若有民眾被發現違規，將受到嚴厲處分，最重甚至可撤銷營業執照。

廣告 廣告

陳駿季指出，前進應變所將於今日任務結束，撤回台北，雖目前疫情判定為「清零」狀態，但解封後的監控仍不可鬆懈。後續將維持每週召開應變會議，並針對解封後第四階段防疫措施進行精進，強度雖不如第三階段嚴格，但仍會持續掌握場內健康及監測狀況。

陳駿季也說，未落實廚餘蒸煮是病毒可能傳播的重要途徑，若縣市尚未達到「稽查落實、監測即時、法規完備」，廚餘養豬禁令將持續不解除。同時呼籲各縣市應強化橫向合作，不應讓第一線動保人員獨自承擔過量防疫工作。

更多三立新聞網報導

獨家／豬瘟解禁！獸醫師教你挑豬肉 認明「這印章」就對了

揭台大學號歧視文化！校友遭嗆「洗學歷」 國內讀研究所也被看不起

邊境不可能100％擋住病毒！獸醫師：廚餘養豬最好停了

鳳凰颱風最新路徑曝！下週北轉「經過台灣上空」 估風雨全台有感

