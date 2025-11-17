快訊／本周與鄭麗文會面！黃國昌曝「時間預定19日下午」：地點尚未確定

記者詹宜庭／台北報導

黃國昌將在19日下午與鄭麗文會面。（資料圖／翻攝畫面）

民眾黨主席黃國昌將與國民黨主席鄭麗文正式會面，會議採全程公開。黃國昌今（17日）表示，目前預定時間是19日下午，具體地點有可能在這一兩天內，由兩黨黨務主管與工作同仁先行場勘，待確認後，再向媒體朋友報告。

黃國昌表示，與鄭麗文的會面將在本周正式舉行，目前預定時間為19日下午。不過，由於這是兩黨黨主席的會晤，雙方的幕僚及黨務主管仍需事先安排許多細節與行政作業，因此具體地點有可能在這一兩天內，由兩黨黨務主管與工作同仁先行場勘，待確認後，再向媒體朋友報告。

黃國昌指出，一開始與鄭麗文交換意見，雙方談的都是目標、願景與政策，這些也是台灣人民所共同期待的方向。當民進黨政府把國家搞得四分五裂時，「我們更應該冷靜下來，重新思考該如何團結台灣」。

黃國昌也提到，自己昨天參加基隆地方聯合治理論壇並致詞時也說過，2012年蔡英文女士以民進黨黨主席及總統參選人的身份表態，協商式民主、大聯合政府是未來應該走的方向，唯有如此才能真正團結台灣。但民進黨過去所主張的理念，如今在黨主席賴清德領導下，卻變成了用各式各樣的方式進行抹黑與攻擊。黃國昌說，他要呼籲民進黨，與其抹黑民眾黨與其他在野黨，不如回家好好溫習一下，當初民進黨是怎麼主張的。

