快訊／朱孝天嗆相信音樂主管「潑髒水」 親上火線還原退出F4過程

朱孝天透過影片直接點名相信音樂的主管艾姐。資料照

言承旭、周渝民、吳建豪與五月天主唱阿信、周杰倫合作新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，而F3也即將舉辦巡演，唯一沒有合體的朱孝天，近日態度備受關切。朱孝天今（8日）在微博發布影片，先澄清自己與相信音樂沒有合約、祝福其他團員們再出發順利，但卻點名相信音樂的高層主管「艾姐」，怒嗆對方「抺黑、潑髒水」，引發熱議。

朱孝天在影片中表示，對於近日網路傳言感到混亂，首先澄清自己和相信音樂沒有簽署任何合約，「幾個月前，從我拒絕他們三個的要求後，相信音樂就單方面切斷跟我所有聯繫，接著就出現我洩密、所以要延期、還忍痛割捨我等新聞點，其實我跟大家一樣，也是透過新聞才知道我被退出這件事情之外」。

朱孝天在微博透過影片點名相信音樂主管。翻攝朱孝天微博

他坦言有遺憾，但一定要講清楚，希望外界能明白整件事來龍去脈，也祝福其他三位成員重新出發順利圓滿。未料，他隨後話鋒一轉，直接點名相信音樂的艾姐，「如果妳有不喜歡我，或是覺得我不適任這次的演出，妳可以直接告訴我，沒有必要用抺黑、潑髒水的方式，我不大理解你希望我做什麼，希望我跟妳展開一場罵戰，還是希望我暴跳如雷？感覺懊悔？去跟妳道歉、希望自己被納入這次演出嗎」？

他最後在影片中提到，當初艾姐跟他提合作，是希望能集結大家年少時的回憶，「但是妳現在並沒有做到嘛，如果後面有什麼需要我配合的，你可以直接來跟我溝通，也希望你高抬貴手，既然你目的已經達成了，希望你好好做演出、演唱會」，影片曝光後立即引發熱議。



