快訊／朱孝天昔狂罵「F4合體失敗」突急道歉！認了這件事

娛樂中心／徐詩詠報導

藝人朱孝天過去針對自己被排除「F4合體」，不斷的在社群上重砲批評，並將矛頭指向五月天阿信與相信音樂。近期他疑似在私人群組指控多項「黑幕」，引發粉絲與外界譁然。不過，今（25）日稍早朱孝天突然在微博發出正式聲明，並且公開道歉，強調自己一度未能控制情緒，才脫口不理性言論。





朱孝天微博聲明全文如下：



澄清聲明



本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：



自今年九月「F4合體」相關事件發生以來，我持續遭受網路暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。



在持續的惡意攻擊私訊裹挾下，我因情緒失控，在與他人私訊溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。



事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。



此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。



感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網路空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網路言論。



聲明人：朱孝天

2025年12月25日

