快訊／朱孝天聖誕夜急止血！認「情緒失控」道歉了 澄清國台辦言論

朱孝天（左圖）近來對阿信（右圖右起）言承旭、吳建豪、周渝民砲火連連，今晚正式發聲明道歉。翻攝IG@ashin_ig、翻攝微博@韓雯雯

阿信日前領軍F3言承旭、周渝民與吳建豪在上海舉辦「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，無緣參與的朱孝天，連日在社群開砲，還指控F3在台上「悶聲發大財」。今（25日）晚朱孝天突在微博發布澄清聲明，強調持續遭受網暴，除認了「情緒失控」，也強調「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此發了澄清聲明並表達誠摯歉意。

朱孝天（左圖）與F3無緣合體，引發一連串風波。翻攝微博

朱孝天在聲明中表示，自F4合體新聞後，持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。他強調，「近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。」

廣告 廣告

也因此在惡意攻擊與私信轟炸下，讓他情緒失控，表示，「在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。」朱孝天強調已深刻反省自身言行，也為做出錯誤示範，再次致歉。

朱孝天澄清聲明全文

本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：

自今年九月「F4 合體」相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。

在持續的惡意攻擊與私信轟炸下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。

事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。

此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。

感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更加謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。

聲明人：朱孝天

2025 年 12 月 25 日



回到原文

更多鏡報報導

朱孝天揭「耳鳴惡疾」認了唱歌會走音！ F4合體再無可能要大家「截圖廣傳」

遭F4除名還在氣？阿信感謝朱孝天沒用 冷酸「場面話」還嫌舞台照

阿信跌落舞台再發聲「腦袋沒壞」 揭合體F3內幕特別點名朱孝天