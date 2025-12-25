快訊／朱孝天道歉了！認了「配合國台辦調查」非事實 聲明全文曝光

記者徐珮華／綜合報導

「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。消息延燒1日，今（25）日稍早他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。

朱孝天聲明全文：

自今年九月「F4合體」相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。

在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。

事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。

此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。

感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。

