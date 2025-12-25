快訊／朱孝天道歉了！認遭網暴情緒失控 聲明一次看

朱孝天發聲道歉。（圖／翻攝自朱孝天微博）





男團F4合體後掀起熱烈迴響，隨著新歌及新巡演推出，都少了成員朱孝天，讓他忍不住在網路上開砲，在社群上掀起熱議。對此，今（25）日他無預警在社群平台發聲道歉，「在持續的惡意攻擊私訊裹挾下，我因情緒失控，在與他人私訊溝通中發表了有失妥當的言論。」

朱孝天表示，從今年9月F4合體事件發生以來，持續遭到網路暴力，讓他承受巨大壓力，情況也在近期越來越嚴重，除了干擾工作節奏，也無端波及家人的生活，讓他感到身心俱疲。

朱孝天提到，在持續遭到惡意攻擊的訊息騷擾後，他因為情緒失控發表有失妥當的言論，引發不必要的揣測，甚至佔公共資源，對此，他致上誠摯的歉意，「後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。」

朱孝天聲明全文

本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：

自今年九月「F4合體」相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。

在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。

事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。

此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。

感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。



