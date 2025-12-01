快訊／朱學恒出獄了！強吻鍾沛君被判刑 今「爆瘦一圈」提前出獄

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

「宅神」朱學恒因2022年在餐敘包廂中兩度強吻台北市議員鍾沛君，遭依強制猥褻罪判刑11個月定讞，並於2025年1月24日入監。原訂刑滿日期為12月23日，但他在獄中表現良好，累進處遇與分數達標，獲得縮刑。據《ETtoday》報導，今（1）日上午，朱學恒提前走出台北監獄，明顯瘦了一大圈，面對媒體鞠躬並簡短致意：「麻煩各位費心了。」

朱學恒因酒後強吻台北市議員鍾沛君判刑11個月定讞，今提前出獄。（圖／資料照）​​​​

回顧案件，2022年8月6日餐敘結束後，朱學恒與鍾沛君在包廂內獨處時，突然走向鍾伸手壓住她的肩，並強吻兩次，還脫口說出「反正妳明天也不會記得」。鍾沛君在2024年#MeToo風波中公開指控，形容當下「嘴唇噁心的涼意讓我整個人僵住」，引發社會高度關注。

事發後，朱學恒曾在直播中道歉，但辯稱自己醉到斷片、不記得細節；隨後更主動到北檢告發自己。檢方調查後認定，朱學恒在鍾沛君明確扭頭拒絕的情況下仍強吻兩次，一審判刑1年2月。二審法官考量他有道歉與賠償意願，將刑期減為11個月，全案因他未再上訴而確定。

另民事部分，鍾沛君求償500萬元精神撫慰金，法院審酌後判朱學恒須賠償35萬元。朱學恒如今提前出獄，但相關民事責任仍待後續履行。

