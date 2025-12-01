快訊／朱學恒出獄「暴瘦變尖下巴」！ 只說「9個字」鞠躬秒閃人

朱學恒提前出獄，暴瘦有尖下巴。（翻攝鏡電視畫面）

名嘴朱學恒因強吻台北市議員鍾沛君，涉強制猥褻入獄服刑。今（1日）上午提前出獄，走出台北監獄時身型明顯消瘦，面對媒體僅說「9個字」，便90度鞠躬離去。

為什麼可以提前22天出獄？ 面對媒體說的第一句話是？

綜合報導，朱學恒原訂12月23日刑滿，因在監服刑期間表現良好，累進處遇級數及分數達標，得以提前22日出獄。他今走出台北監獄時，明顯消瘦許多，穿一身黑、滿臉鬍渣、神情低調，面對媒體只說：「麻煩各位費心，謝謝」。隨即深鞠一躬後離去，對於案件細節、是否再道歉等問題都未回應，同行友人更撐起黑傘阻擋拍攝。

強吻鍾沛君變#MeToo指標案？ 朱學恒判決怎麼走到定讞？

回顧事件始末，2022年8月6日，朱學恒與鍾沛君等人聚餐後，在餐廳包廂內兩度強吻鍾沛君，並出言輕佻表示「反正妳明天也不會記得」。事件於2024年#MeToo運動期間由鍾沛君公開揭露，引發社會譁然。朱學恒雖於網路節目中表示酒後斷片、不記得犯行，但最終自首並接受司法調查。

台北地方法院一審依強制猥褻罪，判處朱學恒1年2月徒刑，理由包括其欠缺性別平權意識、無悔意等。二審則因其坦承犯行、態度改善，改判有期徒刑11個月，並未給予緩刑，全案定讞。民事部分，鍾沛君提起500萬元求償，法院最終判賠35萬元定讞。

朱學恒於2025年1月24日報到入監，服刑期間根據《行刑累進處遇條例》，因表現良好獲得縮刑資格，最終提前出獄。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

