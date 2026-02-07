快訊》李千娜認失言致歉 《世紀血案》片酬全捐慈林基金會

李千娜本月初和演員群一同出席新片《世紀血案》記者會，過程中露出笑容，李千娜更脫口表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」今她繼楊小黎、簡嫚書後，成為第三位道歉的演員，她寫下長文承認自己不夠謹慎，並表示會將全數片酬捐出給慈林基金會。

李千娜先前與簡嫚書、楊小黎、寇世勳、夏騰宏等人出席《世紀血案》殺青記者會，由於該片背景劇情涉及敏感重大的社會案件，不僅未獲得還在世的當事人授權，眾人在記者會上態度輕挑，而李千娜發言不當，更被網友挖出片段批評，進而被炎上。

今午，李千娜發長文致歉，表示公司和製作公司已努力積極溝通，盼可以得到負責任的處理結果，但目前仍僅得到草率的回應；她強調故事背景是「整體台灣社會的共同傷痛」，她因為自己只是客串的小角色，忽略了整體的脈絡和故事劇本架構，「沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。對於以上，我非常後悔，不斷反省。」

李千娜說，製作人是她認識的前輩，請她客串拍攝雜貨店老闆娘，最後失去了自己性命，是虛構的人物，她因為對這個角色有共感才答應，並不知道未經過當事人授權，「我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意」。

李千娜道歉聲明全文

針對這次《世紀血案》電影事件，

我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，

對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。

同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，

我虛心接受所有的建議、批評和指教。

對於《世紀血案》製作公司我方已積極溝通，

希望事情能有負責任的處理，

然目前僅獲得草率的回應。

林宅血案這樣極為沉痛的歷史事件，

帶來的社會傷害，不只屬於受害者家屬，

也是整體台灣社會的共同傷痛。

我如今深刻了解，對於整段歷史和悲劇，

只有尊重和敬畏，

因此以個人身份站出來面對。

有關於電影內容，

在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，

我只專注於自己是客串的小角色，

忽略了整體的脈絡與份量，

沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。

對於以上，我非常後悔，不斷反省。

製作人郭木盛是我因過去拍戲而認識的前輩，

邀請我幫忙四天，客串角色。

劇中我是個雜貨店老闆娘，

最終爲了保護自己的小孩犧牲生命，

是個虛構人物。導演與製作在與我討論時，

表示電影輪廓以「正義」、「希望」的方式重啟事件呈現，沒有講太多。

我因對這個角色共感所以接演，

但忽略了事實本質，

僅以經驗和對人的信任接受邀請，

更甚者，這幾天經大家查證，

才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。

針對沒有清楚查證，我責無旁貸，

同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。

此外，關於在電影《世紀血案》記者會上，

輕率的態度和錯誤的言論，

未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，

再一次，我致上最大的歉意。

林宅血案這樣殘酷的悲劇，

臺灣白色恐怖的這段歷史，

無論是誰或用什麼方式，都應嚴肅面對。

長期以來，

我藉由演藝工作傳遞正面能量、推廣台灣文化和傳統價值，不畏過往，

用心經營我的家庭，從未想傷害任何人，

此次造成的傷害已不可逆，我深刻反省，

也明白已經辜負我的專業身分及支持我的朋友，

更耗費了許多社會資源，再次抱歉。

除了檢討和接受所有的批評，

我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，

捐贈給慈林基金會，

這並非為了換取諒解或平息爭議，

而是希望能表達最基本的歉意。

再次對所有被影響的人致上最深的歉意

李千娜

