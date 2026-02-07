快訊／李千娜道歉！認了《世紀血案》發言輕率 宣布「片酬全捐出」

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

國片《世紀血案》未經家屬授權風波持續擴大。繼主演楊小黎、簡嫚書相繼發聲後，參與客串演出的李千娜今（7）日也發聲道歉，她坦承在殺青記者會上的「態度輕率」與「錯誤言論」造成傷害，並宣布將此次參與演出的全數片酬捐贈給「慈林基金會」，以示負責。

國片《世紀血案》未經家屬授權風波持續擴大，李千娜（右二）今（7）日也發聲明道歉。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

李千娜在聲明中首先向林義雄先生及其家屬道歉。她坦言，當初受製作人郭木盛邀請客串雜貨店老闆娘一角時，僅因對方是熟識前輩，且被劇中角色守護孩子的母性打動便答應演出。她自責表示：「在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，我只專注於自己是客串的小角色，忽略了整體的脈絡與份量。」

針對外界最關心的授權問題，李千娜證實，這幾天經查證才發現製作方完全未取得林義雄本人或家屬同意，此舉已違反與經紀公司的合約。她透露，目前與製作公司溝通後，僅獲得「草率的回應」，令她深感失望，未來將針對此合作啟動法律層面的調查與處理。

除了認錯，李千娜也針對在記者會上引發爭議的發言致歉：「關於在電影《世紀血案》記者會上，輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次，我致上最大的歉意。」

為了彌補傷害，她宣布將此次參與電影的全部酬勞捐贈給由林義雄創辦的慈林基金會。她強調：「這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。」 聲明末尾她再次感嘆，林宅血案是台灣社會的共同傷痛，身為公眾人物，她對於自己未能嚴肅面對這段歷史感到深刻反省。

