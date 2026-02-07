快訊／李千娜「態度輕率」道歉了！捐《世紀血案》全數片酬

《世紀血案》李千娜飾演當年林義雄的鄰居。（圖／費思兔文化娛樂）





電影《世紀血案》改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，該片集結簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏演出，日前才舉行殺青記者會，不料卻遭網友發起「拒看世紀血案」抵制。李千娜今（7）日發聲明道歉：「針對這次《世紀血案》電影事件，我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。」

李千娜在聲明稿中提到，對於《世紀血案》製作公司她方已積極溝通，希望事情能有負責任的處理，然目前僅獲得草率的回應：「林宅血案這樣極為沉痛的歷史事件，帶來的社會傷害，不只屬於受害者家屬，也是整體台灣社會的共同傷痛。我如今深刻了解，對於整段歷史和悲劇，只有尊重和敬畏，因此以個人身份站出來面對。」

有關於電影內容，李千娜坦言自己在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，只專注於自己是客串的小角色，忽略了整體的脈絡與份量，沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清：「對於以上，我非常後悔，不斷反省。」

李千娜表示，製作人郭木盛是她因過去拍戲而認識的前輩，邀請我幫忙4天客串角色，劇中飾演雜貨店老闆娘，最終爲了保護自己的小孩犧牲生命，是個虛構人物：「導演與製作在與我討論時，表示電影輪廓以『正義』、『希望』的方式重啟事件呈現，沒有講太多。我因對這個角色共感所以接演，但忽略了事實本質，僅以經驗和對人的信任接受邀請，更甚者，這幾天經大家查證，才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。」

針對沒有清楚查證，李千娜表示責無旁貸，同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。此外，關於在電影《世紀血案》記者會上輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害：「再一次，我致上最大的歉意。林宅血案這樣殘酷的悲劇，臺灣白色恐怖的這段歷史，無論是誰或用什麼方式，都應嚴肅面對。」

李千娜說長期以來，她藉由演藝工作傳遞正面能量、推廣台灣文化和傳統價值，不畏過往，用心經營我的家庭，從未想傷害任何人：「此次造成的傷害已不可逆，我深刻反省，也明白已經辜負我的專業身分及支持我的朋友，更耗費了許多社會資源，再次抱歉。除了檢討和接受所有的批評，我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。」再次對所有被影響的人致上最深的歉意。



