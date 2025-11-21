快訊／李四川條款過了！北市可設3位副市長

▲立法院今（21）日三讀通過《地方制度法》修正案，明定直轄市有3名副市長，不再受人數限制，台北市副市長李四川即使請辭，也不受影響。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院今（21）日三讀通過《地方制度法》修正案，明定直轄市可有3名副市長，修法過後，台北市不再因人數變動，出現副市長人數的變化，即使現任副市長李四川請辭參選新北市長，仍能維持3名副市長。

現行《地制法》規定，直轄市置副市長二人，襄助市長處理市政；人口在二百五十萬以上之直轄市，得增置副市長一人。新法刪除相關規定，直接明定直轄市置副市長三人。

目前六都人數，最多前三名分別是新北市、台中市、高雄市，都遠超過250萬人，但台北市近年人口在250萬上下不斷增減，少於250萬人時，就無法設置3位副市長。修法後，除了台北市外，桃園市與台南市現有兩位副市長，未來也都可以再增設一位副市長。

