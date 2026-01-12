快訊／李多慧遭影射「抽菸罵髒話」首度打破沉默：我真的不吸菸

李多慧正面回應傳聞。（圖／李多慧IG）





脫口秀女演員林妍霏先前在演出中，模仿韓籍啦啦隊女神李多慧與粉絲的互動，嘲諷李多慧高頻的音調「人前人後不一樣」，甚至做出抽菸示意動作，引發軒然大波。而李多慧在今（12）日晚間首度打破沉默，正面回應並澄清自己「真的不抽菸」。

李多慧在Threads上上傳影片，以一貫開朗的笑容向大家打招呼，隨後態度嚴肅表示，「最近我看到一些和我中文有關的故事，大家別擔心，我真的沒事，真的真的真的，我不吸菸」。

李多慧表示，因為這次事件，對自己的聲音有了新的想法，「所以這也成為了我繼續進步的機會，那麼以後用現在這樣的語氣和聲調，你們覺得怎麼樣呢」，還在留言區放上熱舞影片幽默笑說「我現在已經不再可愛了」。

網友也紛紛湧入留言區為李多慧打氣：「多慧妳很棒！不管什麼口音聲調都很棒」、「天啊好心疼，突然覺得身為台灣人好丟臉」、「雖然是路人粉，但妳維持妳自己原本的樣子就好了，妳很棒啊」、「你怎麼說、什麼聲調都好，不用理那種造謠仔」、「多慧可愛才是本來的妳啊，那才是有特色的個性」、「多慧你原本的樣子就超棒的！ 拜託請不要為那種莫名其妙的人而改變自己！」



