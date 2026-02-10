快訊／李明峯與女密友「收賄320萬」南檢起訴 大膽面交百萬匯款全見光

記者林昱孜／台南報導

台南市政府消防局前局長李明峯涉貪，南檢10日偵查終結起訴。（圖／翻攝畫面）

台南市政府消防局前局長李明峯在任內，利用職務之便與女性密友楊詠琪，涉嫌收受曾姓業者賄賂320萬元。台南地檢署接獲檢舉後展開調查，向法院聲押禁見2人獲准，全案偵查終結，依違反《貪污治罪條例》對李明峯及其友人楊詠琪提起公訴，曾姓業者則獲緩起訴處分，需向國庫繳交100萬元。

李明峯在任內利用職務之便與女性密友楊詠琪，共同收賄320萬元。（圖／民眾提供）

起訴書指出，李明峯掌握審核民間捐贈消防設備及器材之權限，與楊詠琪、曾姓業者共謀從中獲取利益。2023年，曾姓業者經營的公司，先自國外代理進口高壓細水霧機組，李明峯則多次於公開場合或私人聚會推廣、遊說民間人士捐贈該機組或車輛。

檢方查出，李明峯要求消防局下屬配合，引導民間捐贈改捐贈幫浦消防車、高壓細水霧機組，再由他審核同意，從中獲得的不法利益，則由李明峯、楊詠琪即曾姓業者均分；自2023年至2024年7月底，一共販售高壓細水霧機組12組、幫浦消防車8輛，獲利480萬元，其中160萬元分2次先後交給李明峯及楊詠琪，合計320萬元。

台南地檢今（10)日偵結，依貪汙治罪條例中「對於職務上行為收受賄賂罪」，將李明峯及楊詠琪、楊詠琪提起公訴，曾姓業者則緩起訴處分，須向國庫繳交100萬元。

台南市前消防局長李明峯原本可以風光退休，結果卻突然爆出貪污案，今南檢起訴。（圖／台南市府提供）

六都任職最久消防局長，去年閃辭震驚各界，6天後傳出在摩鐵自傷濺血，接著就傳出李明峯涉貪遭到檢調搜索，甚至還爆出與女密友合謀，如今南檢偵結起訴，原本能夠風光卸任的李明峯，卻在職涯最終段沾上污點，狼狽退場。

