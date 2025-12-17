快訊／李玉璽結婚了！甜娶大6歲許允樂：我們會一起變老

許允樂與李玉璽宣佈結婚。（圖／晴空鳥）





許允樂與小6歲男星李玉璽公開認愛後，兩人越愛越高調，經常在社群平台曬出放閃約會照片；今（17）日迎來結婚喜訊，兩人同步在社群曬出婚紗美照：「她是許允樂，今天我們結婚了，會的，我們會一起變老！」

許允樂與李玉璽婚紗照。（圖／晴空鳥）

李玉璽說自己不太擅長那些其實很重要的事情：「例如儀式感，她沒有要我學會，只是把它變小，小到剛好只有我們聽得到，例如過敏的皮膚，她不會說不要抓，只是牽住我的手；例如生活，她說『我也不會，那我們一起』，她沒有拉我、也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起。」

李玉璽、許允樂登記結婚。（圖／晴空鳥）

許允樂則說，自己曾經在一個離希望很遠的地方，遇到任何事都說沒事，直到遇見李玉璽溫柔的告訴她：「痛沒關係、不要沒事。」李玉璽克服了對貓過敏，現在還能跟貓睡在一起：「他是李玉璽，我們結婚了，搞不好！有機會一起到老。」



