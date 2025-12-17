快訊／李玉璽許允樂結婚了！ 掛保證喊「會一起變老」嬌妻甜蜜回應了

李玉璽宣布和許允樂結婚。（翻攝自李玉璽粉絲專頁）

藝人李玉璽和大6歲的許允樂宣布結婚！李玉璽透過臉書發布多張超甜蜜婚紗照，大方宣示：「今天我們結婚了，會的，我們會一起變老💍🥰」。許允樂也透過臉書甜蜜回應：「他是李玉璽，我們結婚了，搞不好！有機會一起到老💜💍」

李玉璽寫下，「我不太擅長，那些其實很重要的事情，例如儀式感，她沒有要我學會，只是把它變小，小到剛好只有我們聽得到，例如過敏的皮膚，她不會說 不要抓，只是牽住我的手。例如生活，她說，『我也不會，那我們一起』，她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我 一起，她是許允樂，今天我們結婚了，會的 我們會一起變老💍🥰」。

許允樂也在稍早回應，「我曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事，直到他溫柔的告訴我：痛沒關係、不要沒事。他說：我們一起生活，我說：我家的貓會讓你過敏打噴嚏，沒想到漸漸免疫，到現在還能跟貓睡在一起，他說：我想跟妳結婚，我說：我願意。他是李玉璽，我們結婚了，搞不好！有機會一起到老💜💍」。

