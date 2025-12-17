快訊／李玉璽、許允樂宣布結婚！ 他甜喊：一起變老

李玉璽、許允樂宣布結婚。（圖／翻攝自臉書＠dino0331）

女星許允樂2023年底宣布和前夫張兆志離婚，結束6年婚姻。而今（2025）年1月許允樂與小6歲的歌手李玉璽被爆出戀愛消息後，男方大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往。沒想到今（17）日下午李玉璽突然在社群平台發文宣布，今天與許允樂結婚了。

李玉璽在社群平台發文寫道，自己不太擅長那些其實很重要的事情，例如儀式感，許允樂沒有要他學會，只是把它變小，小到剛好只有雙方聽得到。例如過敏的皮膚，她不會說「不要抓」，只是牽住他的手；例如生活，她說「我也不會，那我們一起」，許允樂沒有拉自己，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟他一起。

李玉璽驚喜高喊：「今天我們結婚了！會的，我們會一起變老」，並曬出多張在遊樂場拍的甜蜜婚紗照。許允樂也在Instagram發文表示，她曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是「不會痛、沒事」，直到李玉璽溫柔的告訴她：「痛沒關係、不要沒事」。

許允樂透露，李玉璽說：「我們一起生活」，但她說：「我家的貓會讓你過敏打噴嚏」，沒想到他漸漸免疫，到現在還能跟貓睡在一起；李玉璽說：「我想跟妳結婚」，她也直喊：「我願意」。許允樂最後笑說，「我們結婚了，搞不好！有機會一起到老」。

